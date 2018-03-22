Son dakika! Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye edildi.

Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar tahliye ediliyor.

İKİNCİ KATTAKİ YANGIN BÜYÜDÜ

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bulunan Ordu Devlet Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangın bir anda büyüdü. Tüm katları duman sardı.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Hastalar ve poliklinikte bulunan hasta yakınları ile personel panik halinde hastaneden çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: haberinburada