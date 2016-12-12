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ORDU MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 18 GÖZALTI


ORDU MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU: 18 GÖZALTI
Tarih : 12 Aralık 2016, 12:57
Puan Ver : Ordu Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 18 Gözaltı(8/10)8


Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon düzenledi. Ordu merkezli İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa, Erzurum, Trabzon ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.



Aynı soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında, FETÖ kurumlarında çalışanlar, sözde ilçe sorumluları, ilçe ablaları, öğretmenler, esnaf, kapatılan Zaman Gazetesi çalışanları olduğu belirtildi.



 



kaynak:sabah








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