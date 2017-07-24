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Ordu'daki protokol kavgasında bakanlık devreye girdi

ORDU'DAKİ PROTOKOL KAVGASINDA BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanlığı, Ordu'daki Perşembe Yaylası Şenlikleri'nde, İl Emniyet Müdürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın korumaları arasında çıkan yer kavgasıyla ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirdi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 17:50
Puan Ver : Ordu'daki Protokol Kavgasında Bakanlık Devreye Girdi(9/10)5

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ordu'nun Aybastı İlçesi'ndeki Perşembe Yaylası Şenlikleri'nde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da bulunduğu protokol tribününde İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz'ın korumaları arasında çıkan kavgayla ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirdi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, kavgayla ilgili olarak, "Ordu adına utandım, utanmalıyız" dedi.

YER DÜZENİ KONUSUNDA KAVGA ÇIKTI

Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası Şenlikleri'nin dünkü son gün etkinlikleri öncesi, şenlik alanındaki protokol tribününde yer düzeni konusunda kavga çıktı.

BÜYÜKŞEHİR ZABITALARI VE EMNİYET KORUMALARI ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, protokolde kendi adı yazılmayan bir koltuğa oturunca, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz müdahalede bulundu. Müdür Çelik ve Başkan Yılmaz arasında tartışma yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve Emniyet Müdürü korumaları da buna karışınca arbede çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da ezilme tehlikesi geçirdiği kavgada, komandolar ve korumaların erken müdahalesi olayları yatıştırdı. Bakan Numan Kurtulmuş, Vali Seddar Yavuz ve Emniyet Müdürü Suat Çelik yoğun güvenlik önlemi altında, şenlik alanını terk etti.

GERGİNLİKLE İLGİLİ 2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından dünkü bu gerginlikle ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirildi. Bu sabah Ordu'ya gelen polis başmüfettişlerinin çalışmalarına başladığı, Başkan Enver Yılmaz ve Emniyet Müdürü Suat Çelik'in de ifadelerine başvurarak kavga olayınının detayını araştıracağı öğrenildi.

VALİ YAVUZ: "UTANMALIYIZ, BAŞKA BİR ŞEY SORMAYIN"

Öte yandan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir restoranda gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Gazetecilerin Perşembe Yaylası'ndaki kavgayla ilgili sorularını da yanıtlayan Vali Yavuz, "Herşey herkesin gözü önünde oldu. Bu konuyla ilgili benim bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bütün görüntüler de ortada. Bunun üzerine söylenebilecek söz varsa, utandım sadece. Arkadaşlar utandım, Ordu adına utandım, şahsım adına utandım. Utanmalıyız, başka bir şey sormayın" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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