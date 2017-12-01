Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde yapımı süren 22 bin kişi seyirci kapasiteli, 103 milyon TL'ye mal olacak olan yeni Ordu Stadyumu içerisinde otel de olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Durugöl mahallesinde yapımı süren yeni Ordu Stadyumu'nun kaba inşaatının yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi. Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılacak olan stadyum içerisinde otelde yer alacağını, Türkiye'nin içerisinde oteli bulunan ilk stadı olacağını da belirten Başkan Yılmaz, "Stadyumu yapacak olan firma, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni Ordu Stadyumu, 22 bin seyirci kapasiteli olacak ve 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilecek.

"YENİ STADIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Gelirini sportif faaliyetlerde harcamak üzere, yeni stadın deniz tarafındaki bölümünü otel olarak kullanmayı hedefliyoruz. Stadın ilimize kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni stadımız Ordu'muza ve tüm sporseverlere hayırlı olsun" dedi.

25 LOCASI OLACAK

Doğal çim sahası 105x68 metre ebatlarında sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak statta, 4 adet sporcu soyunma odası, soyunma odalarından da ulaşılabilen, her soyunma odası için ayrı ortalama 150 metrekarelik ısınma salonları, bay ve bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayrı mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak. Üç farklı protokol ağırlama salonu, 262 kişilik protokol tribünü ve biri başkanlık locası olmak üzere toplam 25 locanın yer alacağı stadyumun diğer teknik özellikleri ise şu şöyle:

55 ARAÇLIK OTOPARK

Kurumsal, standart, UEFA Club ve misafir seyirci olmak üzere farklı seyirci grupları için fuaye alanları ile bu alanlarda ulaşılabilen yeterli sayıda ıslak hacim ve mescit, farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, aynı çekirdekli, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı, ayrı çekirdekle ulaşılabilen bay ve bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon, 3 adet misafir seyirci, 12 adet ev sahibi seyirci için bilet gişesi, 428'i kapalı ve 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı, stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör.

Kaynak: haberinburada