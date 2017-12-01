Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Ordu'ya Yeni Yapılan Statta Otel de Olacak

ORDU'YA YENİ YAPILAN STATTA OTEL DE OLACAK

Ordu'da yapımı süren 22 bin kişilik stadın içinde otel de bulunacak. 103 milyon TL'ye mal olacak stadın kaba inşaatı, yüzde 70 tamamlandı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Ordu'ya Yeni Yapılan Statta Otel De Olacak(7/10)3

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde yapımı süren 22 bin kişi seyirci kapasiteli, 103 milyon TL'ye mal olacak olan yeni Ordu Stadyumu içerisinde otel de olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Durugöl mahallesinde yapımı süren yeni Ordu Stadyumu'nun kaba inşaatının yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi. Haziran ayında tamamlanarak hizmete açılacak olan stadyum içerisinde otelde yer alacağını, Türkiye'nin içerisinde oteli bulunan ilk stadı olacağını da belirten Başkan Yılmaz, "Stadyumu yapacak olan firma, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni Ordu Stadyumu, 22 bin seyirci kapasiteli olacak ve 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilecek.

"YENİ STADIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Gelirini sportif faaliyetlerde harcamak üzere, yeni stadın deniz tarafındaki bölümünü otel olarak kullanmayı hedefliyoruz. Stadın ilimize kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni stadımız Ordu'muza ve tüm sporseverlere hayırlı olsun" dedi.

25 LOCASI OLACAK

Doğal çim sahası 105x68 metre ebatlarında sulu sistem ve alttan ısıtmalı olacak statta, 4 adet sporcu soyunma odası, soyunma odalarından da ulaşılabilen, her soyunma odası için ayrı ortalama 150 metrekarelik ısınma salonları, bay ve bayan hakemler için ayrı soyunma odaları, sporcu revir ve doping kontrol odaları, ev sahibi ve misafir sporcular için ayrı mescit ve abdesthanelerin yanı sıra 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak. Üç farklı protokol ağırlama salonu, 262 kişilik protokol tribünü ve biri başkanlık locası olmak üzere toplam 25 locanın yer alacağı stadyumun diğer teknik özellikleri ise şu şöyle:

55 ARAÇLIK OTOPARK

Kurumsal, standart, UEFA Club ve misafir seyirci olmak üzere farklı seyirci grupları için fuaye alanları ile bu alanlarda ulaşılabilen yeterli sayıda ıslak hacim ve mescit, farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, takım mağazası, kiralanabilir alan, kafeterya, teraslı, aynı çekirdekli, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı, ayrı çekirdekle ulaşılabilen bay ve bayan soyunma odaları, vitamin bar ve dinlenme alanına sahip 2 antrenman salonu, bireysel antrenmanlar için 10 salon, 3 adet misafir seyirci, 12 adet ev sahibi seyirci için bilet gişesi, 428'i kapalı ve 126'sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark, 5 araçlık canlı yayın araç otoparkı, 11 araçlık engelli seyirci otoparkı, stadyumun farklı bölümlerinde 26 merdiven ve 16 asansör.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ordu  Ya  Yeni  Yapılan  Statta  Otel  De  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER