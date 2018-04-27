Bornova Jandarma Komando Tugayı'nda görev yapan 23 yaşındaki uzman çavuş Müslüm Mızrak, siroz hastası babasına karaciğerini verdi. Ancak organ nakli ile sağlığına kavuşan babanın sevinci yarım kaldı. Karaciğerini bağışlayan uzman çavuşa, "TSK'da iş göremez" raporu verildi.

MHP'Lİ VEKİL İŞE EL ATTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Mızrak'ın çaresizliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletti. Yönter Bakan Soylu'ya bir mektup gönderdi ve "Mağdur olan Mızrak'ın çok sevdiği mesleğine dönebilmesi için yardımınızı bekliyorum" dedi. Yönter, Müslüm Mızrak'ın karaciğerinin bir parçasını 49 yaşındaki babasına verdiğini belirterek şunları yazdı:

Sağlığına kavuşan babanın mutluluğu kısa sürdü.

"VEFA ÖRNEĞİ GÖSTERDİ"

Karaciğer nakli ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşmiş, nakil sonrası uzman çavuş Mızrak birliğine dönmüş ve 2 ay görev yaptıktan sonra sözleşme yenilemek için hastaneye sevk edilmiştir. Çekilen ultrasonda sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiş ancak yönetmelik gereği 'TSK'da iş göremez' raporu verilmiş, ardından da görevine son verilmiştir. Hem insani, hem vicdanı olan bu hareketi ile babasının hayatta kalmasını sağlarken verilen raporla çok sevdiği mesleğinden olmuştur. Vefa örneği uzman çavuş Müslüm Mızrak'ın çok sevdiği mesleğine dönebilmesi, TSK'da geri hizmetlerde, karargah veya kurumlarda görev yapmasını sağlayabilecek desteğinizi bekliyorum.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada