ORGENERAL HULUSİ AKAR'DAN KAYSERİ SALDIRISI AÇIKLAMASI
"Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir"
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin "Yurt içinde ve yurt dışında teröristle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir." açıklamasında bulundu.
kaynak:habertürk
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