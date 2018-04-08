ORHAN GENCEBAY'DAN İBRAHİM TATLISES'E YANIT: DİLİ SÜRÇMÜŞTÜR
Sağlık sorunları nedeniyle Hatay'daki Mehmetçik'e moral ziyaretine katılamayan Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses'in "Korktukları için gitmiyorlar" şeklindeki çıkışına yanıt verdi.
Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ve aile dostlarıyla Kuruçeşme Revna Balık'taydı. Sanatçı, İbrahim Tatlıses'in, Hatay Oğulpınar Karakolu'nu ziyaret etmesini eleştiren ünlü isimler için "Korktukları için gitmiyorlar" sözlerine karşılık verdi.
"DİLİ SÜRÇMÜŞ HERHALDE"
Gencebay, "İbrahim Bey'in dili sürçmüş herhalde... Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Afrin bizim anılarımızın ve askerimizin olduğu yer. Ben, sağlık sorunları yüzünden gidemedim. Yıllar önce baypas ameliyatı oldum ve ritim bozukluğu var. Uçağa binmem sakıncalı" dedi.
"ALEVİLİK ÖZÜMÜZDÜR"
Alevilerle ilgili de açıklamalar yaptığı söylenen Gencebay, "Alevilik özümüzdür, biz o kültürle büyüdük. Hiçbir açıklamam olmadı. İftira söz konusudur" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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