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orhan ölmez'den üzücü haber! komşuları bıçakladı

ORHAN ÖLMEZ'DEN ÜZÜCÜ HABER! KOMŞULARI BIÇAKLADI

Ünlü sanatçı Orhan Ölmez, komşuları tarafından evinin önünde darp edilerek bıçaklandı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Orhan Ölmez'den Üzücü Haber! Komşuları Bıçakladı(6/10)8


Ünlü sanatçı Orhan Ölmez, komşuları tarafından evinin önünde darp edilerek bıçaklandı.



Orhan Ölmez'in 'Eğer taşınıyorsanız yardımcı olayım' sözlerine sinirlenen komşuları ünlü sanatçıyı 5 yerinden bıçakladı. Ölmez hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı



 



kaynak:milliyet








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