ORHAN ÖLMEZ'DEN ÜZÜCÜ HABER! KOMŞULARI BIÇAKLADI
Ünlü sanatçı Orhan Ölmez, komşuları tarafından evinin önünde darp edilerek bıçaklandı.
Ünlü sanatçı Orhan Ölmez, komşuları tarafından evinin önünde darp edilerek bıçaklandı.
Orhan Ölmez'in 'Eğer taşınıyorsanız yardımcı olayım' sözlerine sinirlenen komşuları ünlü sanatçıyı 5 yerinden bıçakladı. Ölmez hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar