

ABD'nin Orlando kentinde dün sabah silahlı saldırı gerçekleştirildi. Endüstriyel bölgedeki bir işyerindeki saldırıda 5 kişi öldü. Saldırının gerçekleştiği işyerinin bir çalışanı olduğu söylenen saldırganın öldüğü bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.







kaynak:sabah