Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Tepe Emlak Konutları Ormanlık mevkiinde, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polislere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan bir erkeğin, başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: haberinburada