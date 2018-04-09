ORTA DOĞU ALEV TOPU! ABD VURURSA RUSYA MÜDAHALE EDECEK
Doğu Guta'daki kimyasal saldırının ardından Rusya, ABD tarafından füze saldırısı ya da başka müdahaleye karşı Suriye'de askeri pozisyonunu değiştiriyor.
Doğu Guta'da 70'den fazla masum insanın hayatını kaybettiği kimyasal saldırının ardından Rusya, ABD tarafından füze saldırısı ya da başka müdahaleye karşı Suriye'de askeri pozisyonunu değiştiriyor.
ABD MENZİLİNDE 20 KRİTİK NOKTA VAR
NTV'nin haberine göre Suriye'de bulunan Rus füze savunma S-400 sistemi aktive edildi. İki motorlu yüksek irtifa önleme uçağı olan MIG-31'ler de 24 saat devriye geziyor. Esad rejiminin ABD füzelerin menzilinde 20 kritik bölge ve üssü olduğuna dikkat çekiliyor.
ÜSLERDE RUSYA GÜÇLERİ DE BULUNUYOR
Üslerin bazılarında Rus askeri varlığının bulunduğu da gelen bilgiler arasında. ABD'nin Rus askerlerinin olmadığı bölgeleri hedef alabileceği belirtiliyor. Suriye içindeki Rus askeri varlığı olan tüm üslerde kırmızı alarm verilmiş durumda. Olası bir ABD müdahalesine karşı ABD donanmasına ait gemi ve uçaklara karşı ateş açılacağı ileri sürülüyor.
AKDENİZ'DEKİ GEMİLERDEN VURABİLİR
ABD'nin olası Esad askeri noktalarını Akdeniz'deki gemilerinden vurabileceği tahmin ediliyor. ABD'nin bu hareketle hem Rusya hem İran'a da bir cevap vermek istediği yorumları dikkat çekiyor.
Kaynak: haberinburada
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