33 Yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Fiziksel Yaşı 23 Çıktı
Aselsan Cinayetinde Ölen Mühendisin İkizi Konuştu: İntihar Mektubu Kardeşime Ait Değil
Gümüşhane'de 2 Askeri Yaralayan Teröristler Eren Bülbül'ün Katilleri Çıktı
Orta Doğu Alev Topu! Abd Vurursa Rusya Müdahale Edecek
Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
Binlerce Kişiyi Dolandıran Mehmet Aydın'ın 13 Suç Kaydı Çıktı
Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
Pkk'lılara Tepki Gösterdiği İçin Alman Polisinin Ayaklarıyla Ezdiği Türk'e Erdoğan'dan Telefon
Furkan Vakfı'nın Sinsi Planı Çözüldü, Yurtları Tek Tek Mühürlendi!
Kaybolan Minik Ege Evinden 5 Kilometre Uzakta Arazide Uyurken Bulundu
Bodrumspor - Bucaspor Maçında Olaylar Çıktı: 8 Yaralı, 6 Gözaltı
Seçenekler Trump'ın Masasında! Onay Verdiği An Esad'a Füze Yağacak
Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Doğu Gutalı Babadan Katledilen Kızına Yürek Dağlayan Sözler
Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
Bağcılar'da Otoparkı Taradılar: 1 Ölü 3 Yaralı
Çilingiroğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Erdoğan'ı Çok Seviyorum!
Ağrı'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 9 Yaralı
İyi Parti'nin İttifak Yapacağı 2 Parti Belli Oldu! Anlaşma Tamam Gibi
Katliam Sonrası Esad'dan Dünyayla Dalga Geçer Gibi Açıklama!

Orta Doğu alev topu! ABD vurursa Rusya müdahale edecek

ORTA DOĞU ALEV TOPU! ABD VURURSA RUSYA MÜDAHALE EDECEK

Doğu Guta'daki kimyasal saldırının ardından Rusya, ABD tarafından füze saldırısı ya da başka müdahaleye karşı Suriye'de askeri pozisyonunu değiştiriyor.

Tarih : 09 Nisan 2018, 08:50
Puan Ver : Orta Doğu Alev Topu! Abd Vurursa Rusya Müdahale Edecek(9/10)5

Doğu Guta'da 70'den fazla masum insanın hayatını kaybettiği kimyasal saldırının ardından Rusya, ABD tarafından füze saldırısı ya da başka müdahaleye karşı Suriye'de askeri pozisyonunu değiştiriyor.

ABD MENZİLİNDE 20 KRİTİK NOKTA VAR

NTV'nin haberine göre Suriye'de bulunan Rus füze savunma S-400 sistemi aktive edildi. İki motorlu yüksek irtifa önleme uçağı olan MIG-31'ler de 24 saat devriye geziyor. Esad rejiminin ABD füzelerin menzilinde 20 kritik bölge ve üssü olduğuna dikkat çekiliyor.

ÜSLERDE RUSYA GÜÇLERİ DE BULUNUYOR

Üslerin bazılarında Rus askeri varlığının bulunduğu da gelen bilgiler arasında. ABD'nin Rus askerlerinin olmadığı bölgeleri hedef alabileceği belirtiliyor. Suriye içindeki Rus askeri varlığı olan tüm üslerde kırmızı alarm verilmiş durumda. Olası bir ABD müdahalesine karşı ABD donanmasına ait gemi ve uçaklara karşı ateş açılacağı ileri sürülüyor.

AKDENİZ'DEKİ GEMİLERDEN VURABİLİR

ABD'nin olası Esad askeri noktalarını Akdeniz'deki gemilerinden vurabileceği tahmin ediliyor. ABD'nin bu hareketle hem Rusya hem İran'a da bir cevap vermek istediği yorumları dikkat çekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Orta  Doğu  Alev  Topu  Abd  Vurursa  Rusya  Müdahale  Edecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER