İsrail, Kudüs'te yaşayan 324 bin Filistinliyi şehirden çıkarmanın planlarını yapıyor. İsrail şeytani planı için Orta Doğu'nun en karanlık adamı, İsrail'in kılıcı Muhammed Dahlan'dan destek alıyor.

Trump'ın skandal açıklamasından cesaret alan İsrail yönetimi, Kudüs'te yaşayan 324 bin Filistinliyi şehirden çıkarmanın planlarını yapıyor. Netenyahu hükümeti tehciri, İsrail'in Yahudi olmayanlara verdiği mavi kimlik kartları üzerinden gerçekleştirecek. Orta Doğu'nun karanlık ismi Dahlan da Sina'dan taşıdığı DEAŞ'lılarla provokasyon yapacak.

324 BİN FİLİSTİNLİ YAŞIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Siyonist yönetim Kudüs'te yaşayan 324 bin Filistinliyi kadim şehirden çıkarmaya hazırlanıyor. Yüzde üçü Hıristiyan ve diğer inanç mensuplarından oluşan Kudüs'te 305 bin Müslüman yaşıyor. Trump'ın skandal açıklaması sonrası Yahudiler dışında yaşayan sivilleri kovmaya hazırlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu idaresi ilkin Müslümanların yaşadığı bölgelerde 7 bin yeni konut yapılması kararı aldı.

TEHCİR POLİTİKASI

Siyonist idarenin Bayındırlık Bakanı Yoav Golant, 7 bini Doğu Kudüs'te olmak üzere toplam 14 bin yeni konut inşası için çalışmaların başladığını duyurdu. İsrail meclisi (Knesset ) Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti ilan etme hazırlığında. Siyonist idare önümüzdeki üç yıl içerisinde Yahudi olmayan bütün unsurların kadim şehirden çıkarılmasını sağlayacak geniş çaplı tehcir politikasını hayata geçirecek.

İLK AYRIMCI GİRİŞİM MAVİ KİMLİK

İsrail'in 1980 yılında Doğu Kudüs'ü işgalinin ardından sergilediği ilk ayrımcı uygulama Yahudi olmayanlara verilen mavi kimlik oldu. Filistinli araştırmacı Muin Naim çok yakında Netenyahu hükümetinin başlatacağı tehcirin bu kimlikler üzerinden gerçekleşeceğini söyledi. Siyonist İsrail yönetiminin tehcir konusunda hazırlıklarını tamamladığını bildiren Muin Naim, 300 binden fazla Kudüs sakinin Batı Şeria ve Ramallah'a zorla sürüleceğini belirtti.

SİNA'DAN DEAŞ'LI TAŞIYORLAR

Yahudi olmayan Kudüslülerin kadim şehirden sürülmesi amacı ile farklı senaryoların hazırlandığına dikkat çeken Filistinli araştırmacı Naim, Irak ve Suriye'den Sina'ya getirilen DEAŞ'lıların bu proje kapsamında kullanılacağını söyledi.

İSRAİL'İN KILICI DAHLAN

İsrail'in kılıcı olarak bilinen Muhammed Dahlan'ın DEAŞ ve süreç içerisinde el-Fetih üzerinden tehcir tasarısına destek vereceğini kaydeden Muin Naim, yakın dönemde Kudüs'te Yahudilere ait ev ve iş yerlerine dönük kundaklama, suikast ve canlı bomba eylemlerinin başlayacağı bilgisini verdi.

"TRUMP YIPRATILMASIN"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı darbe ile ülkede, başta kraliyet ailesinden, tüm muhalif unsurları susturan Suudi Arabistan'ın gölge kralı Muhammed Selman'ın basın danışmanı Suud el Kahtani, yazılı açıklamasında, Kudüs kararından dolayı Trump'ın yıpratılmaması gerektiğini söyledi. Açıklamanın Muhammed Bin Selman'a ait olduğu, Suudi Arabistan ve İslam dünyasından gelebilecek tepkiler düşünülerek bildiriye Muhammed Selman yerine basın danışmanının imzasının atıldığı bildiriliyor.

MUHAMMED DAHLAN KİMDİR?

Gazze'deki Han Yunus kasabasında 1961'de dünyaya gelen Dahlan, Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleri ile tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi.

1993'teki Oslo Anlaşmasının ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve İsrail istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

Filstin'in en tartışmalı ismine yönelik "sınır geçiş noktasından elde edilen gelirlerden bir milyon şikele yakın miktarı zimmetine geçirdiği" iddiaları ise Dahlan hakkında konuşulan ilk yolsuzluk suçlaması değildi.

ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti. Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir karşı kampanya" başlattı.

ABD merkezli "Vanity Fair" isimli dergi, Hamas'ın 2006'daki seçim zaferi sonrasında Washington yönetiminin Hamas'ı iktidardan uzaklaştırmak için hazırladığı komplonun merkezinde Dahlan'ın olduğunu ifade etti.

ABD VE AB'NİN FAVORİ İSMİ

Dahlan, Gazze'den mağlup bir şekilde çekilirken, Batı Şeria'ya Ulusal Güvenlik Danışmanı koltuğunu da kaybetmiş olarak döndü.

Batı Şeria'ya geçmesinin ardından Dahlan, Hamas-Fetih çekişmesinde gerilimi arttırarak ABD ve İsrail'e hizmet etmekle suçlandı. Dahlan'a çeşitli suçlamalar yönelten Batı Şeria'daki Fetih hareketi içinde yer alan isimler de, Dahlan'ın Gazze'deki ezeli rakibi olan Hamas'ın Başbakanı İsmail Heniyye gibi suikast girişimine maruz kaldı.

Fetih hareketi yetkilileri farklı mecralarda yaptığı açıklamalarda "ABD'deki George Bush yönetimi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Dahlan'ı başkan yardımcılığına getirmesi için Abbas'a baskı yaptığını" dile getirdi.

SÜRGÜN VE DERİNLEŞEN İLİŞKİLER

Hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.

Dahlan, Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Hamas yetkilileri, 2010'da İsrail gizli servisi Mossad'ın Dubai'deki bir operasyonuyla öldürülen Hamas'ın silahlı kanadının kurucularından Mahmud Abdurrauf el-Mebhuh suikastinde de Dahlan'ın parmağı olduğunu belirtti.

Karadağ ve Sırbistan ile Abu Dabi yönetimi arasında da aracılık yapan Dahlan, Balkan ülkelerine milyonlarca dolarlık yatırımın aktarılmasına aracılık etti.

Dahlan'ın benzer şekilde BAE'nin aktif bir şekilde taraf olduğu Libya'daki karşıt milis gruplar arasındaki çatışmalarda, Abu Dabi yönetimi ile bölgedeki milisler arasında iletişimi sağlayan isim olduğu iddia edildi.

İsrail ve Filistinli kaynaklara dayandırılan haberlerde, Dahlan'ın 2015'te Paris'te İsrail'in aşırı sağcı mevcut Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile görüştüğünü aktardı.

Dahlan'ın Abbas'ın yerine Filistin yönetiminin başına getirilmesi için Ürdün, BAE ve Mısır tarafından Suudi Arabistan'a sunulmak üzere bir plan hazırlandığı haberleri de bu ismi gündemin üst sıralarına taşıdı.

Muhammed Dahlan'ın zimmetine geçirdiği paralardan elde ettiği servetin yüz milyonlarca doları geçtiği iddia ediliyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin eski editörü David Hearst de Dahlan'ı 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile Abu Dabi yönetimi arasında aracılık etmekle suçlamıştı.

Kaynak: haberinburada