Suriye'de 11 yıl önce henüz kuruluş aşamasındayken vurulan nükleer reaktör saldırısı aydınlandı. İsrail ordusu video ve fotoğrafları yayımlayarak saldırıyı kendilerinin düzenlediğini itiraf etti.

İTİRAF NETENYAHU'NUN ÇAĞRISININ ARDINDAN GELDİ

İsrail'in El Kibar tesislerini vurduğuna ilişkin açıklaması İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'a karşı harekete geçilmesi için ABD yönetimi ve uluslararası topluma yaptığı çağrıların ardından geldi.

İRAN'I HEDEF ALMIŞTI

Netanyahu birçok kez İsrail'in İran'ın bir nükleer silah geliştirmesine, Suriye'nin İsrail'in varlığını tehdit edebilecek füze üretim tesisleri kurmasına veya İran destekli Hizbullah'a silah temin etmesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

ÜSTÜ KAPALI İRAN'I TEHDİT ETTİ

İsrail'in 2007'de Suriye'ye düzenlediği bir saldırıyla ilgili "Nükleer reaktörü yok ettik" açıklamasının ardından Başbakan Benyamin Netanyahu aynı politikayı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek "Düşmanlarımızın nükleer silah sahibi olmalarını engellemeye devam edeceğiz' dedi.

Kaynak: haberinburada