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Ortadoğu Ve Çin İle Savaşa Gireceğiz

ORTADOĞU VE ÇİN İLE SAVAŞA GİRECEĞİZ


ORTADOĞU VE ÇİN İLE SAVAŞA GİRECEĞİZ
Tarih : 03 Şubat 2017, 09:02
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getirmesi kararının arkasındaki isim olan Steve Bannon'ın, 1 yıl önce “Tartışmalı adaların bulunduğu Güney Çin Denizi'nde ve Ortadoğu'da, gelecek 5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle savaşa gireceğiz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.



Beyaz Saray'ın stratejilerden sorumlu başdanışmanı konumundaki Bannon, aynı zamanda aşırı sağcı internet portalı Breitbart'ın da eski yöneticisiyken verdiği bir demeçte, ABD'nin Ortadoğu'da da ‘büyük bir savaşın' içinde yer alacağına değindi.



Bannon'ın dile getirdiği görüşlerde dikkat çektiği iki önemli ortak nokta var; “Çin ve İslam tehdidi”. Washington, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adalar, kayalıklar ve mercan adalarının çevresini doldurarak suni kara parçaları oluşturduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.



Bunlara ek olarak, önceki gün kongre tarafından onanan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Çin'in oluşturduğu suni adaları kullanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Böyle bir blokajın iki ülkeyi savaşa sürükleyeceği uyarıları yapılıyor.



 



kaynak:habertürk








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