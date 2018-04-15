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ORTADOĞU'YU KARIŞTIRACAK ÇAĞRI: SURİYE YETMEZ, İRAN'I DA VURUN!


Ortadoğu'yu karıştıracak çağrı: Suriye yetmez, İran'ı da vurun!
Tarih : 15 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Ortadoğu'yu Karıştıracak Çağrı: Suriye Yetmez, İran'ı Da Vurun!(9/10)5

İsrail merkezli Jerusalem Post, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'yi hedef alan ittifaka İran'a da benzer bir müdahale edilmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

İSTEĞİNİ İNGİLTERE BAŞBAKANI MAY'E İLETTİ

İsrail basınının haberine göre, Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Theresa May'e ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyonunun, bir benzerinin de İran'a karşı gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

OPERASYONA DESTEK VERMİŞTİ

Cumartesi günü Theresa May ile telefonda görüşen Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı düzenlediği operasyonu desteklediğini ve operasyona İngiltere ve Fransa'nın verdiği destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İRAN'I "TERÖRİST DEVLET" OLMAKLA SUÇLADI

Operasyonun bölgede konvansiyonel olmayan silahlara sıfır tolerans mesajını verdiğini vurgulayan Netanyahu, İran'ın nükleer güce sahip ve bölgede dengeleri bozan terörist bir devlet olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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