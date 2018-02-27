Pakistan'da düzenlenen düğünde, elindeki otomatik silah ile havaya ateş açmak isteyen şahıs düğünü kana buladı. 2 kişi ağır biçimde yaralandı.

Pakistan'daki düğünde maganda dehşeti yaşandı. Otomatik silahla havaya ateş açan şahıs, silahın ağırlığı nedeniyle eli inince misafirleri hedef aldı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Olayda 2 kişi ağır biçimde yaralandı. O anlar ise bir amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: haberinburada