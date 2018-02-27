ORTALIĞI KANA BULADI! DÜĞÜNDE MAGANDA DEHŞETİ
Pakistan'da düzenlenen düğünde, elindeki otomatik silah ile havaya ateş açmak isteyen şahıs düğünü kana buladı. 2 kişi ağır biçimde yaralandı.
Pakistan'daki düğünde maganda dehşeti yaşandı. Otomatik silahla havaya ateş açan şahıs, silahın ağırlığı nedeniyle eli inince misafirleri hedef aldı.
2 KİŞİ AĞIR YARALI
Olayda 2 kişi ağır biçimde yaralandı. O anlar ise bir amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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