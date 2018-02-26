Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Ortalığı Karıştıran İddia: Kuzey Koreli Ponpon Kızlar Cinsel İlişki Kölesi Olarak Kullanılıyor

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA: KUZEY KORELİ PONPON KIZLAR CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ OLARAK KULLANILIYOR

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları devam ederken, Kuzey Koreli ponpon kızların ülkelerinde cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığı iddiaları gündemi sarstı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Ortalığı Karıştıran İddia: Kuzey Koreli Ponpon Kızlar Cinsel İlişki Kölesi Olarak Kullanılıyor(10/10)6

Kış Olimpiyatları'nın en popüler isimleri olan Kuzey Kore'nin Güzeller Ordusu'yla ilgili şoke eden iddialar var. İddiaların arkasında Kuzey Kore'den kaçan Lee So Yeon bulunuyor. Askeri bir müzisyen olan Yeon, 2008 yılında Kuzey Kore'den kaçmayı başarmıştı.

POLİTİKACILARLA İLİŞKİYE GİRMEYE ZORLANIYORLAR

Lee So Yeon, Kış Olimpiyatları'nda büyük ilgi gören Ponpon Kızları'n Kuzey Kore'nin politik figürleri tarafından cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığını iddia edildi. Bloomberg'e konuşan Yeon "Dışarıdan bakıldığında eğlenceli bir şovun parçası gibi duruyorlar ancak onlar ayrıca zorla partilere giderek Kuzey Koreli politikacılarla ilişkiye girmeye zorlanıyorlar" diye konuştu. Güzeller Ordusu'nun rejimin düzenlediği parti etkinliklerine gönderildiği ve buralarda cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığını savunan Kuzey Koreli, "İsteseler de istemeseler de buna zorlanıyorlar" şeklinde konuştu.

OLİMPİYATLARDAKİ MANZARA YANILTICI

Kuzey Kore'de kadınlarla ilgili insan hakları ihlalleri yaşandığını öne süren Yeon, olimpiyatlarda görülen manzaranın yanıltıcı olduğunu savundu. Lee So Yeon, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan insanların rehabilitasyonuna yardımcı olduğunu belirterek kendi deneyimlerinin dışında bu insanların anlattıklarının da Kuzey'de sürekli bir zorlama ve kontrol örüntüsü olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

24 SAAT GÖZETİM ALTINDALAR

Yeon sadece amigo kızların değil sporcuların da Kuzey Kore lideri Kim Jong'un köleleri olduğunu iddia ederken "Ponpon kızlar uzun bir inceleme sürecinden geçerler, Güzeller Ordusu'na girenlere maaş verilmez, 24 saat gözetim altındadırlar, yanlış bir şey yaparlarsa cezaevine gönderilirler" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ortalığı  Karıştıran  İddia  Kuzey  Koreli  Ponpon  Kızlar  Cinsel  İlişki  Kölesi  Olarak  
Kullanılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER