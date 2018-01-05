ORTALIĞIN KARIŞTIĞI ÜLKEDEN MUSTAFA DENİZLİ'YE TEKLİF GELDİ
Teknik Direktör Mustafa Denizli, İran'ın Traktörsazi takımından teklif aldığını açıkladı, "İran'da yaşanan hadiselerin geçici olduğunu düşünüyorum." dedi.
Deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli, kariyeriyle ilgili flaş bir demeç verdi. Denizli, nüfusunun tamamı Türklerden oluşan Tebriz merkezli Traktörsazi'yi çalıştırması için kendisine teklifte bulunulduğunu açıkladı.
Yeni Şafak'ın haberine göre; "Traktörsazi takımından hocalık teklifi aldım ve ülkede yaşanan olumsuz hadiselerin de geçici olduğunu düşünüyorum" diyen Denizli, İranlıların dış müdahale olmaksızın kendi geleceklerini şekillendireceğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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