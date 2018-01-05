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Ortalığın karıştığı ülkeden Mustafa Denizli'ye teklif geldi

ORTALIĞIN KARIŞTIĞI ÜLKEDEN MUSTAFA DENİZLİ'YE TEKLİF GELDİ

Teknik Direktör Mustafa Denizli, İran'ın Traktörsazi takımından teklif aldığını açıkladı, "İran'da yaşanan hadiselerin geçici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Tarih : 05 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Ortalığın Karıştığı Ülkeden Mustafa Denizli'ye Teklif Geldi(7/10)3

Deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli, kariyeriyle ilgili flaş bir demeç verdi. Denizli, nüfusunun tamamı Türklerden oluşan Tebriz merkezli Traktörsazi'yi çalıştırması için kendisine teklifte bulunulduğunu açıkladı.

Yeni Şafak'ın haberine göre; "Traktörsazi takımından hocalık teklifi aldım ve ülkede yaşanan olumsuz hadiselerin de geçici olduğunu düşünüyorum" diyen Denizli, İranlıların dış müdahale olmaksızın kendi geleceklerini şekillendireceğini kaydetti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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