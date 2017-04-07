ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI! KONYA- ADANA KARAYOLU'NDA...
Konya-Adana Karayolu'nda 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından mahalle halkı yolu ulaşıma kapattı.
Konya-Adana Karayolu'nda 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından mahalle halkı yolu ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2 saat yol ulaşıma kapanırken, güvenlik güçleri ile mahalleli arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Ardından ikna edilen mahalleli yolu ulaşıma açtı.
kaynak:milliyet
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