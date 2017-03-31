

İstanbul Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir ortaokulun bahçesinde okula kaynaşma öğrencisi olarak gelen 7'nci sınıf öğrencisi A.A., 8'inci sınıf öğrencisinden topu istedi, alamayınca ise göğsünden bıçakladı.



13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kendisinden 1 yaş büyük öğrenciyi yanında taşıdığı bıçakla yaraladı. Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir ortaokulun bahçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okula kaynaşma öğrencisi olarak gelen 7'nci sınıf öğrencisi A.A., iddiaya göre derste tuvalete gitmek istedi ve öğretmenin “Hayır” cevabı vermesi üzerine yine de sınıftan çıktı.







kaynak:hürriyet