

Diyetisyen Bengisu Eken, Ramazan ayı dolayısıyla açıklama yaptı. Ramazan Ayı'nın haziran ayına denk gelmesi ile sahur ve iftar arasında geçen sürenin 16 saate kadar uzadığına dikkat çeken Bengisu Eken, kalp-damar, yüksek tansiyon hastası olup ilaç kullananlar, diyabet hastaları, hamileler, böbrek yetmezliği ve diyaliz hastaları, kanser tedavisi görenler, çocuk ve yaşlıların bu anlamda riskli gruplar olduğunu ifade etti. Bu süreyi aç ve özellikle de susuz geçirirken günlük yaşamın ve sağlığın etkilenmemesi için Ramazan Ayı'nın önemli gereklerinden birisi olan Sahur öğününün özellikle önemsenmesi ve ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Eken, oruç tutanlar için şu önerilerde bulundu:



ORUÇ TUTANLAR İÇİN SAĞLIK BESLENME ÖNERİLERİ



İHA'nın haberine göre; Ramazan ayı süresince yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, ramazan ayında öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile, iftardan sonra 1-1.5 saat aralıklarla iki ara öğün şeklinde düzenlenmeli, oruç tutanların mutlaka sahur yapmaları sağlığın korunması açısından önemlidir. Ancak gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak durulması, iftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlanılması, 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmesi uygundur. Yine enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde yükselten besinler tercih edilmelidir. Örneğin; beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna gibi posalı besinler tercih edilmeli, günde ortalama 2- 2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir. İçilen su müktarı iftar ve sahur arasında yavaş yavaş tüketilmeli birden içilmemeli, iftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edilmeli, yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yenilmeli, tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmeli, iftar yemeğinden hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek, koltukta dinlenmek yerine biraz hareket etmek, kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olması açısından yararlı olmaktadır.







kaynak:habertürk