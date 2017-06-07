ORUÇLUYKEN SİNİRLİ OLANLAR DİKKAT!
Ramazan'da oruç tutanların en sık karşılaştığı sorunların başında halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve baş dönmesinin yanı sıra konsantrasyon bozukluğu ile sinirlilik geliyor.
Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Raylaz, bu sorunları yaşayanlara ceviz yemelerini öneriyor. "Özellikle iftar saati yaklaştıkça sinirlilik, ani öfke patlamaları, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri artar" diyen Dr. Raylaz, "Omega- 3 zengini ceviz kalp sağlığında ve stresi önlemede etkilidir" şeklinde konuşuyor.
kaynak:sabah
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