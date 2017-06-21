ORUÇLUYKEN SUSUZLUĞU ÖNLEMENİN YOLLARI!
İftardan sahura kadar geçen sürede yaklaşık 1,5- 2 litre sıvı tüketilmesi gerekir. Ayrıca sahurda en az yarım litre su içilmesi sağlık açısından büyük önem taşır.
Oruç süresince uzun saatler aç kalan vücut her zamankinden daha fazla mineral ve vitamin ihtiyacı duyar. Bu nedenle özellikle sahur öğününün atlanmaması büyük önem taşır. Sahuru bir kahvaltı öğünü olarak düşünmek gerekir.
Sahurda 2 ceviz, 10 fındık, 7 badem mutlaka tüketin. Bu besinler içeriğindeki yağdan dolayı beyne tokluk sinyali gönderir.
Beyin de mideyi yavaşlatarak kişinin açlığa karşı dayanma gücünü artırır. Bu nedenle özellikle sağlıklı yağ içeren besinlerin tüketilmesi büyük önem taşır.
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