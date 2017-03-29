Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

örümcek adam: eve dönüş'ten yeni fragman!

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ'TEN YENİ FRAGMAN!

"Eve Dönüş" Örümcek Adam'ın son serisi olarak karşımıza çıkıyor. Serinin bu filminde Örümcek Adam'ı Tom Holland canlandırıyor. İşte Örümcek Adam Eve Dönüş yeni fragmanı!

Tarih : 29 Mart 2017, 12:08
Puan Ver : Örümcek Adam: Eve Dönüş'ten Yeni Fragman!(6/10)7


"Eve Dönüş" Örümcek Adam'ın son serisi olarak karşımıza çıkıyor. Serinin bu filminde Örümcek Adam'ı Tom Holland canlandırıyor.



ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YENİ FRAGMANI



Filmin yapımcılığını  Kevin Feige ve Amy Pascal üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Jon Watts yer alıyor. Filmde, Tom Holland'a Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei ve Robert Downey Jr. gibi oyuncular eşlik ediyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Örümcek  Adam  Eve  Dönüş  Ten  Yeni  Fragman    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER