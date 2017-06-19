Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı
Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı
Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi
Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı
Dünya Devinden Flaş Dolar/Tl Tahmini
Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı
Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması
Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Çağrısı!
Londra'daki Dev Yangında Ölenlerin Sayısı 79'a Çıktı
Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
Östersunds'ta Galatasaray Şaşkınlığı!
Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı
Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!
Bankalara Ceza Yağdı!
Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!
Ak Parti Myk Toplantısı Başladı
Rusya'dan Abd'ye Suriye Uyarısı: Hedef Olarak Göreceğiz
Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup

oscar çin'de ortalığı karıştırdı

OSCAR ÇİN'DE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Chelsea'den Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'e transfer olan oyuncu Oscar, Guangzhou Evergrande ile oynanan maçta rakibinin üzerine iki kez topu sertçe vurunca sahada arbede çıktı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 13:27
Puan Ver : Oscar Çin'de Ortalığı Karıştırdı(5/10)4


Brezilyalı oyuncu Oscar, Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG formasıyla çıktığı Guangzhou Evergrande karşılaşmasında iki kez rakibinin üzerine topu sertçe vurunca ortalık bir anda karıştı.



Bu hareketin ardından rakip takım oyuncuları Brezilyalı futbolcunun üzerine yürürken, Shangai SIPG'li oyuncular da Oscar'ı korumak için araya girince maçta gergin anlar yaşandı. Yerde yattığı sırada kargaşanın ortasında kalan 25 yaşındaki futbolcu ise ezilme tehlikesi geçirdi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Oscar  Çin  De  Ortalığı  Karıştırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER