OSCAR'A DAMGA VURAN KIYAFET! GÖREN HEDİYE PAKETİNE BENZETİYOR
90. Oscar Ödülleri öncesi yine kırmızı halıda şıklık yarışı vardı. 50 yaşındaki oyuncu Nicole Kidman'ın elbisesi hediye paketine benzetildi.
2018 Oscar Ödül Töreni'nde kadınlar birbiriyle şıklık yarışına girdi. Ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın elbisesi en çok dikkat çekenlerden biri oldu.
GÜZELLİĞİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEMİŞ
Nicole Kidman'ın 50 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi dikkatleri çekerken ödül törenin tercih ettiği kıyafetle de konuşuldu. Kidman'ın elbisesi hediye paketine benzetildi.
İşte geceden kareler:
Kaynak: haberinburada
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