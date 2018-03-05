OSCAR'DA EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ ALAN GUİLLERMO DEL TORO KİMDİR?
90. kez düzenlen Oscar Ödül Töreni'nde en iyi film The Shape of Water seçildi. Filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Peki törene damga vuran yönetmen kimdir?
90. kez düzenlen Oscar Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film The Shape of Water seçilirken, filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.
90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buluyor. En iyi film The Shape of Water seçilirdi. Peki en iyi yönetmen ödülünü alan Guillermo del Toro kimdir?
SENARİST, YÖNETMEN VE FİLM YAPIMCISI
Guillermo del Toro 9 Ekim 1964 yılında Meksika - Guadalajara'da doğmuş olan Senarist, yönetmen ve film yapımcısıdır. Lise eğitimi sırasıdna kısa filmler çekmeye başlayan ünlü yönetmen, daha sonra Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos'a gitti ve 1980'lerin ortalarında, Meksika sinema pazarına yönelik hizmet veren şirketi Necropia'yı yarattı.
KORKU DÜNYASI VE FANTASTİK OLAYLARDAN ESİNLENDİ
1993'te senaryosunu da yazmış olduğu Cronos filminin yönetmenliğini yapan ünlü senarist ve yönetmen Toro, 2001'de Devil's Backbone filminin yönetmenliğini yapmıştır. Korku dünyası ve fantastik olaylar Guillermo del Toro'nun esinlendiği şeyler oldu.
150 MİLYON HASILATLI BLADE 2 FİLMİNİ ÇEKTİ
Bu nedenle yeni bir arayışa giren ünlü yönetmen Wesley Snipes'in dünya çapında 150 milyon dolardan fazla hasılat elde eden vampir filmi Blade II'nin yönetmenliğini yaptı.
PAN'IN LABİRENTİ'YLE KARİYERİNDE ZİRVEYE ULAŞTI
Daha sonra Hellboy ve Hellboy 2: Altın Ordu filmlerini çeken Guillermo del Toro, 2006 yılında senaryosunu da yazdığı Pan'ın Labirenti filmi ile kariyerinde zirveye ulaşmıştır. Film dünya çapında 80 milyondan fazla hasılat elde etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan filmlerden biri oldu.
2013'te Pacific Rim filminin yönetmenliğini yapan Guillermo del Toro son olarak Suyun Sesi filmi ile yönetmenlik becerilerini göstermiş, birçok prestijli ödüle aday gösterilmiştir.
GUİLLERMO DEL TORO'NUN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı filmler şu şekildedir;
The Shape of Water (2017)/ Ayrıca Senarist
Kızıl Tepe (2015)/ Ayrıca Senarist
Pasifik Savaşı (2013)/ Ayrıca Senarist
Hellboy 2 - Altın ordu (2008)/ Ayrıca Senarist
Pan'ın Labirenti (2006)/ Ayrıca Senarist
Hellboy (2004)/ Ayrıca Senarist
Blade II (2002)
Şeytanın Belkemiği (2001)/ Ayrıca Senarist
Tehlikeli yaratıklar (1997)/ Ayrıca Senarist
Cronos (1993)/ Ayrıca Senarist
ALDIĞI ÖDÜLLER
Guillermo del Toro 2007'de Pan'ın Labirenti filmi ile En İyi Yönetmen Dalında Ariel Ödülü ve Hugo En İyi Uzun Biçim Dramatik Sunum Ödülü'nü kazanmıştır. 2017'de Suyun Sesi filmi ile ünlü yönetmene Altın Aslan, Altın Küre En İyi Yönetmen Ödülü, Amerikan Yönetmenler Birliği Film Dalında En İyi Yönetmen Ödülü ve Film Eleştirmenleri En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandırmıştır.
KİŞİSEL HAYATI
Guillermo del Toro 1986'da Lorenza Newton ile evlenmiş, çiftin 2 kızı olmuştur.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar