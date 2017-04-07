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OSMANİYE'DE FABRİKADA PATLAMA


OSMANİYE'DE FABRİKADA PATLAMA
Tarih : 07 Nisan 2017, 15:23
Puan Ver : Osmaniye'de Fabrikada Patlama(10/10)9


Osmaniye'de bir fabrikada klor gazı sızıntısı nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metalurji fabrikasındaki klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı.



Gazdan zehirlenen bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi. Ekiplerin, fabrikadaki incelemeleri sürüyor.



 



kaynak:hürriyet








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