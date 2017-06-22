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OSMANİYE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU! 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


OSMANİYE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU! 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 22 Haziran 2017, 13:03
Puan Ver : Osmaniye'de Fetö/Pdy Operasyonu! 8 Kişi Gözaltına Alındı(7/10)9


Alınan bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye oldukları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 



 



kaynak:sabah








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