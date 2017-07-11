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Osmaniye'de skandal! Özel yurtta 10 yaşındaki çocuğa cinsel taciz

OSMANİYE'DE SKANDAL! ÖZEL YURTTA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ

Osmaniye'de özel bir yurtta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen yurt görevlisi tutuklandı.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Osmaniye'de Skandal! Özel Yurtta 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz(5/10)1

Osmaniye'de özel bir yurtta taciz skandalı yaşandı. 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan yurt görevlisi tutuklandı.

AİLESİNE ANLATINCA SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Toprakkale ilçesinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan 10 yaşındaki H.İ.K, yurtta görevli M.G (20) nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu.

TACİZCİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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