OSMANİYE'DE SKANDAL! ÖZEL YURTTA 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL TACİZ
Osmaniye'de özel bir yurtta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen yurt görevlisi tutuklandı.
Osmaniye'de özel bir yurtta taciz skandalı yaşandı. 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan yurt görevlisi tutuklandı.
AİLESİNE ANLATINCA SKANDAL ORTAYA ÇIKTI
Toprakkale ilçesinde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan 10 yaşındaki H.İ.K, yurtta görevli M.G (20) nin kendisini taciz ettiğini ailesine söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu.
TACİZCİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'ye Küsüp Çekilme Kararı Alan Almanlar'dan İncirlik'te Son Sortiler
- 4 Yılda 22 Ameliyat Oldu: Tek İsteği Çocuklarının Büyüdüğünü Görmek
- Mahkeme Salonuna Kadar Sırıta Sırıta Geldiler
- Gürbulak Sınır Kapısı Yolunda Bomba Bulundu, Ulaşım Durdu
- 1 Milyon İnsanın Taptığı Tanrıça Ganga'nın Nehri Ganj Kirliliğe Yenik Düştü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
- Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
- Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
- Hindistan'da Bir Gece İçinde Düşen Yıldırımlarda Toplam 31 Kişi Öldü
- Çin İle Abd Arasında İsim Krizi! Beyaz Saray Pekin'den Özür Diledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar