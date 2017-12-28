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Osmanlı'nın 400 Yıllık Adası Sevakin, Türkiye'nin Umreye Açılan Yeni Kapısı Olacak
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OSMANLI'NIN 400 YILLIK ADASI SEVAKİN, TÜRKİYE'NİN UMREYE AÇILAN YENİ KAPISI OLACAK


Osmanlı'nın 400 Yıllık Adası Sevakin, Türkiye'nin Umreye Açılan Yeni Kapısı Olacak
Tarih : 28 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Osmanlı'nın 400 Yıllık Adası Sevakin, Türkiye'nin Umreye Açılan Yeni Kapısı Olacak(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkan Erdoğan, Sudan ziyaretinde istediği adaya ilişkin, "Biz Sevakin Adası'nı kendilerinden istedik. 'Burayı bize tahsis edin' dedik. Bunu kabul ettiler. Bunlar gerçeğe dönüşürse, paket turizmde çok ciddi bir adım atılabilir. Türkiye'den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya kadar uçakla gelinip, oradan deniz yolu ile karşıya geçilir" açıklamasında bulundu.

"BİRKAÇ ÖZEL ŞAHSA AİT YERLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'dan istediği eski Osmanlı adasına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kızıldeniz Port Sudan'da ise ekonomik bölge konusunda çalışma yapıyoruz. Biz Sevakin Adası'nı kendilerinden istedik. 'Burayı bize tahsis edin;' dedik. Bunu kabul etti. Birkaç tane özel şahıslara ait yerler varmış, 'Onları da görüşelim, bunları da almamız halinde tahsis edelim' dedi. Bu gerçekleşirse TİKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile devreye girmek suretiyle hazırlanan projeye göre ve aslına uygun olarak orayı yaparız" dedi.

UMRE ZİYARETİ SEVAKİN ÜZERİNDEN

Erdoğan, "Bir de oranın adeta planda mütemmim cüzü olarak 300 odalı kervansaraydan bahsettiler. Bunu biz göremedik. Bunlar gerçeğe dönüşürse paket turizmde çok ciddi bir adım atılabilir. Türkiye'den umre ziyaretlerine Sevakin Adası üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya kadar uçakla gelinip, oradan deniz yolu ile karşıya geçilir. Tarih yeniden şöyle bir ayağa kalkar. Böyle bir güzel olur. Biz de kendisine ısrarla bunu gecikmeden yapalım dedik. O da bize söz verdi. inşallah bunu gerçekleştiririz. Bir de orada tershane sözü var. O tersane ile ilgili olarak yine bir Türk iş adamımız imzayı attı. Büyük ihtimalle o tersaneyi de onlar alıp işletecekler. Böylece orada gemi inşa sektöründe bir Türk firmasının olması isabetli olacaktır. Bunun da imza törenini yaptık" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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