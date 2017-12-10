OSMANLISPOR, ALANYASPOR'U 3 PENALTI GOLÜYLE 3-0 YENDİ
Süper Ligde Osmanlıspor, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u kazandığı 3 penaltıyla mağlup etti, puanını 14'e yükseltti.
Spor Toto Süper Ligde günün Başkent'te Osmanlıspor Aytemiz Alanyaspor'u 3-0'lık skorla devirdi.
Ankara ekibinin ilk 29 dakikada kazandığı 3 penaltı vuruşunu da gole çevirmesi, karşılaşmaya damga vurdu. Penaltı gollerini sıra 13'te Cikalleshi, 20'de Musa Çağıran ve 29'da Serdar Gürler kaydetti.
OSMANLISPOR 14 PUANDA
Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 14'e yükselterek rahat bir nefes aldı. Üst üste 3. yenilgisini alan Alanyaspor ise 17 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da Polisleri Bile Şaşırtan Düzenekle Akaryakıt Hırsızlığı
- Türkiye'nin Bağdat'taki Sıra Dışı Büyükelçisi
- Firari Fetö'cüden Skandal Kudüs Paylaşımı: Protesto Eden Türkleri Abd'ye Şikayet Etti
- Netenyahu, Kudüs Kararını Eleştiren Avrupa Ülkelerini İkiyüzlülükle Suçladı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Kudüs Pankartı Asıldı, 5 Kişi Gözaltında
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Zarrab'ın Abd'ye Kaçırmak İstediği Arşive, Polis El Koydu!
- Kudüs Protestolarında Yaralanan Filistinlilerin Sayısı 231'e Yükseldi
- Almanya İle Yeni Kriz! Türk Bilim Adamının 15 Bin Kitabına El Konuldu
- Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
- Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik!
Bu Haberle İlgili Yorumlar