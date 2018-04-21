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Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3 Puanla Geçti

OSMANLISPOR, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ 3 PUANLA GEÇTİ

Spor Toto Süper Ligde Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Tarih : 21 Nisan 2018, 16:20
Puan Ver : Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 3 Puanla Geçti(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 30 .haftasında Osmanlıspor başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

Küme düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde karşılaşamaya etkili başlayan Osmanlıspor 26. dakikada Regattin'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

REGATTİN VE SERDAR'IN GOLLERİ SKORU BELİRLEDİ

Konuk ekip oyundaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdürdü ve 74. dakikada Regattin ile farkı 2'ye çıkardı. Maçta son sözü Serdar Gürler söyledi ve Osmanlıspor sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİDEN POTADA

Geçtiğimiz hafta evinde Galatasaray'ı yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım atan ev sahibi ekip bu sonuçla yeniden düşme potasının içine girdi ve 30 puanla 16. sırada kaldı. Osmanlıspor ise 32 puana yükselerek 15. sırada kendisine yer buldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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