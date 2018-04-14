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Osmanlıspor Maçı Öncesi Müjdeli Haber
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Osmanlıspor maçı öncesi müjdeli haber

OSMANLISPOR MAÇI ÖNCESİ MÜJDELİ HABER

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Osmanlıspor maçında kadroya yer alacak.

Tarih : 14 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Osmanlıspor Maçı Öncesi Müjdeli Haber(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'a, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi.

Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı'nın Osmanlıspor maçında takımda yer alabilecekleri bildirildi.

Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Burak Yılmaz'ın takımla çalışmalara başladığı ve oynayabileceği belirtildi.

YUSUF YAZICI VE SOSA İYİ DURUMDA

Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı antrenmanları tamamlayamayan Yusuf Yazıcı'nın da iyileştiği ve takımda yer alacağı öğrenildi. Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.

Karadeniz ekibinde, Okay Yokuşlu cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Dünkü çalışmada sakatlanan Castillo'nun da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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