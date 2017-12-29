Galatasaray'da sezon başından beri hiçbir lig maçında şans bulamayan Ryan Donk'a sonunda bir talip çıktı!

Bülent Uygun yönetiminde lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra İrfan Buz yönetiminde çıkış yakalayan Osmanlıspor, devre arasında Donk'u kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR

Hem yabancı sayısında azalmaya gitmek hem de maaş bütçesinde yer açmak için çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar da Osmanlı'nın Donk'a resmi teklif yapmasını bekliyor. Bu transferin, Galatasaray'ın 7 Ocak'ta Antalya'da başlayacağı kamp çalışmasından önce tamamlanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: haberinburada