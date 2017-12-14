OSMANLISPOR, YENİ MALATYASPOR DEPLASMANINDA 1-1 İLE TUR ATLADI
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Osmanlıspor, son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.
1. DAKİKADA KIRMIZI KART
1. dakikada Tugay Kaçar, orta sahada rakibi Eren Tozlu'ya yaptığı sert müdahaleden sonra hakem Serkan Çınar tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.
OSMANLISPOR ÖNE GEÇTİ
19. dakikada Payam Sadeghian, sol kanattan ceza sahasına ara pasında Umar'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 0-1
YENİ MALATYASPOR 7 DAKİKA SONRA BERABERLİĞİ YAKALADI
26. dakikada Barazite'nin pasında ceza alanının sağında topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı altıpasa çıkardı. Bu bölgede Eren Tozlu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Eren, skoru eşitledi: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk maçı 3-1 kazanan Osmanlıspor, kupada son 16 turuna adını yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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