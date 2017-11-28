Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Osmanlıspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı rövanş için avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Osmanlıspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

PERDEYİ DOUKARA AÇTI

İki takım da maç boyunca gollük pozisyonlar yakalarken; ağları havalandıran ilk ekip Osmanlıspor oldu. Doukara, 28. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

MALATYASPOR EREN TOZLU İLE SKORU EŞİTLEDİ

57. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Eren Tozlu'nun asistini ağlarla havalandıran Emanuel Dening takımını ümitlendirdi.

OSMANLISPOR REGATTİN İLE YENİDEN ÖNDE GEÇTİ

74. dakikada Adrien Regattin, Sadeghian'ın asistini golle süslerken, Osmanlıspor'u bir kez daha önce geçirdi: 2-1.

SON SÖZÜ HASAN KILIÇ SÖYLEDİ

Maçta son sözü 88'de Hasan Kılıç söyledi ve Doukara'nın asistiyle skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Osmanlıspor, rövanş için büyük avantaj elde etti.

Kaynak: haberinburada