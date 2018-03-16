Metroyu Bombalayıp 30 Kişiyi Yaralamıştı! Saldırının Görüntüleri Çıktı
Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu
Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Zeytin Dalı Harekatı'nı Görüştü
Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun
Ünlü Tarihçi Böyle Buyurdu: Türkler Çok Eğitimli Cahil Bir Millettir
Aym'nin Kararı Sonrası Şahin Alpay Tahliye Edildi
56. Günde Harita Değişti, Afrin İkiye Bölündü!
G.Saray Antrenmanına Terim Damga Vurdu! Binlerce Kişi Ayakta Alkışladı
Fenerbahçe Doğuş Son Saniyede Yıkıldı!
Alex De Souza Tribünde!
İngilizler, Galatasaray Taraftarını Konuşuyor!
Pkk'nın Eve Tuzakladığı Mayın Patladı, Anne Ve 5 Çocuğu Öldü
Osmanlıspor'dan Karabükspor'a Farklı Tarife
Antalyaspor'dan Hayati 3 Puan!
Avcılar'da Mavi Hap Operasyonu! Piyasa Değeri 1 Milyon
Yola Fırlayan Köpeği Tır'ın Altında Kalmaktan Kurtardı!
Adını Suriye'de Duymuştuk! Ahmedinejad Ünlü Generalden Yardım İstedi
Metrobüs Yolunda Korku Dolu Anlar! Otomobil Bir Anda Alev Alev Yandı
Kadını Adım Adım Takip Edip Çantasını Çaldı! Kapkaç Anı Kamerada
Gs Tv'de Büyük Skandal! Taraftarın Hareketini Görenler Şaşkına Döndü

Osmanlıspor'dan Karabükspor'a farklı tarife

OSMANLISPOR'DAN KARABÜKSPOR'A FARKLI TARİFE

Spor Toto Süper Ligde Osmanlıspor, zor günler geçiren Karabükspor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Tarih : 16 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Osmanlıspor'dan Karabükspor'a Farklı Tarife(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geldi. Osmanlıspor, 90 dakika sonunda son sıradaki rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada ve 90+2. dakikada Serdar Gürler, 41. dakikada ve 47. dakikada Mehmet Batdal kaydetti.

OSMANLISPOR PUANINI 27'YE ÇIKARDI

Osmanlıspor, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de puanını 27'ye çıkarırken, Kardemir Karabükspor 12 puanda kaldı.

Kardemir Karabükspor gelecek hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Osmanlıspor ise gelecek hafta sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Osmanlıspor  Dan  Karabükspor  A  Farklı  Tarife    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER