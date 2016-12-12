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osmanlıspor'un rakibi olympiakos'u tanıyalım

OSMANLISPOR'UN RAKİBİ OLYMPİAKOS'U TANIYALIM

Kazandığı 43 şampiyonlukla Yunanistan liginin en başarılı kulübü olan Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos, son 6'sı üst üste olmak üzere son 20 yılda 18 kez ligi zirvede bitirdi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 17:35
Puan Ver : Osmanlıspor'un Rakibi Olympiakos'u Tanıyalım(7/10)4


Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, kazandığı 43 şampiyonlukla "Yunanistan liginin en başarılı kulübü" unvanını elinde tutuyor.



Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, 76,9 milyon avro piyasa değerine sahip, yaş ortalaması 26 olan Yunan temsilcisi, maçlarını Pire kentindeki 32 bin 115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynuyor.



1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü, 2016-17 sezonu başında takımın başına getirilen Portekizli Paulo Bento yapıyor. 47 yaşındaki Bento, daha önce ülkesinin Sporting Lizbon (2005-2009) ve Brezilya'nın Cruzeiro (2016) kulüplerinin yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nı (2010-2014) da çalıştırdı.



Elde ettiği 43 şampiyonlukla Yunanistan liginin en başarılı kulübü olan Olympiakos, son 6'sı üst üste olmak üzere son 20 yılda 18 kez ligi zirvede bitirdi. Yunanistan Kupası'nı 27 kez müzesine götüren kulüp, bu alandaki rekorun da sahibi.



Olympiakos, bu sezon 11 haftanın geride kaldığı Yunanistan Süper Ligi'nde topladığı 25 puanla, maç eksiği bulunmasına rağmen zirvede yer alıyor.



 



kaynak:sabah








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