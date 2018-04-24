OSMANLI'YI ELEŞTİREN KILIÇDAROĞLU'NA HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ!
Hükümet Sözücüsü Bozdağ, "Osmanlı döneminde Millet diye bir kavram yoktu" diyen Kılıçdaroğlu'na "İftira ve hakarettir." diyerek tepki gösterdi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Yörükler Çalıştayı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde katıldığı etkinlikte Osmanlı İmparatorluğu için Millet kavramı yok demişti. İşte açıklamalarının o kısmı:
"Her şeyi satıyorlar, satmaya çalışıyorlar. Bakın fabrikaları, arsaları, daireleri sattılar. Dünyanın borcunu ettiler ve yakayı Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiler. Bize düşen bir görev var. Bu dağlar, ovalar, yeşillikler hepimizin. Biz bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz, kimsenin kulu ve kölesi olmadan. Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Millet diye bir kavram yoktu. Türk milleti diye de bir kavram yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Dadaloğlu, Köroğlu'nu yaşatmıyordu. Biz tarihimizi bilelim saygı gösterelim. Ama güzel bir Türkiye'de biz birlikte yaşayalım. Haziran nedir? Haziran aydınlığın en fazla olduğu aydır, kirazların olduğu aydır. Haziran hep birlikte şarkılar, türküler söyleyeceğimiz aydır. Haziran ağaçların meyveye durduğu bir aydır. Haziran'da sizler yaylaya çıkarsınız, şenlikler yaparsınız. Haziran güzel bir aydır. Haziran'da hep beraber bir düğün havası içerisinde sandığa gidelim. Bize düşen görev Mustafa Kemal'in vasiyetini yerine getirmektir. Nedir o? Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmaktır."
Kaynak: haberinburada
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