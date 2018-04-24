Türk Sporcu En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama Rekorunu Kırdı, Rekorlar Kitabı'na Adını Yazdırdı
Galatasaray Derbisi Öncesi Futbolcuları Açık Açık Uyardı
Rusya'dan 5 Türk Firmasına Daha Domates İzni
Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!
Bürokratların Gözü Kulağı Telefonda! Saat 17:00'ye Kadar Gelmezse İstifa Etmekten Vazgeçecekler
Uber Şoförü Engelli Türk, İngiltere'de Gündem Oldu
Ankara'da Kritik Görüşme! Karamollaoğlu, Akşener'le Bir Araya Geldi
İş İmkanını Duyan Koştu! Kuyruğun Ucu Bucağı Görünmüyor
Altın Düşüşe Geçti
Ünlü Anketçiden Olası Erdoğan-Gül Yarışına Çarpıcı Analiz
Karaoke Barda Korkunç Yangın: 18 Ölü, 5 Yaralı
Sarkisyan İstifa Etti, Sokağa Dökülen Halk Dans Ederek Kutladı
Şırnak'tan Acı Haber: 1 Mehmetçik Şehit Düştü
Aykut Kocaman, Isla'yı Gözden Çıkardı
Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
Adıyaman Beşik Gibi! Bu Sabah Bir Kez Daha Sallandı
İstanbul'lular Yolda Kaldı! Haliç'teki Kaza Trafiği Kilitledi
Çiftlik Bank'ın Yazılımcısı Konuştu: Tosun Arjantin'de De Aynı Sistemi Kuracakmış
Chp'li Vekil Meclis Başkanı'nın Elini Sıkmadı, Twitter Paylaşımıyla Rezil Oldu
Çanakkale'de Suyun Altında En Uzun Yaşama Rekoru Kırıldı, Çılgın Türk Rekorlar Kitabı'na Girdi

Osmanlı'yı eleştiren Kılıçdaroğlu'na hükümetten sert tepki!

OSMANLI'YI ELEŞTİREN KILIÇDAROĞLU'NA HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ!

Hükümet Sözücüsü Bozdağ, "Osmanlı döneminde Millet diye bir kavram yoktu" diyen Kılıçdaroğlu'na "İftira ve hakarettir." diyerek tepki gösterdi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Osmanlı'yı Eleştiren Kılıçdaroğlu'na Hükümetten Sert Tepki!(9/10)5

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüsü Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun Yörükler Çalıştayı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili söylediği sözleri eleştirdi. Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'ya iftira ve hakaretleri, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir." dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde katıldığı etkinlikte Osmanlı İmparatorluğu için Millet kavramı yok demişti. İşte açıklamalarının o kısmı:

"Her şeyi satıyorlar, satmaya çalışıyorlar. Bakın fabrikaları, arsaları, daireleri sattılar. Dünyanın borcunu ettiler ve yakayı Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiler. Bize düşen bir görev var. Bu dağlar, ovalar, yeşillikler hepimizin. Biz bu ülkede huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz, kimsenin kulu ve kölesi olmadan. Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Millet diye bir kavram yoktu. Türk milleti diye de bir kavram yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Dadaloğlu, Köroğlu'nu yaşatmıyordu. Biz tarihimizi bilelim saygı gösterelim. Ama güzel bir Türkiye'de biz birlikte yaşayalım. Haziran nedir? Haziran aydınlığın en fazla olduğu aydır, kirazların olduğu aydır. Haziran hep birlikte şarkılar, türküler söyleyeceğimiz aydır. Haziran ağaçların meyveye durduğu bir aydır. Haziran'da sizler yaylaya çıkarsınız, şenlikler yaparsınız. Haziran güzel bir aydır. Haziran'da hep beraber bir düğün havası içerisinde sandığa gidelim. Bize düşen görev Mustafa Kemal'in vasiyetini yerine getirmektir. Nedir o? Cumhuriyeti, demokrasiyle taçlandırmaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Osmanlı    Eleştiren  Kılıçdaroğlu  Na  Hükümetten  Sert  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER