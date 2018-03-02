ÖSO BİRLİKLERİ RACOYA GİRDİ
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco'ya sabah namazı sonrası operasyon başlatıldı. ÖSO, Raco merkezine girdi. Şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Suriye Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve ÖSO mensuplarının da katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyon sabah saatlerinden itibaren başladı. Harekâtın kırk ikinci gününde Raco'ya girildi.
Batı cephesindeki beldeye bu sabah başlatılan operasyonda Türk özel kuvvetler askerleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri katılıyor.
İKİ KÖY TEMİZLENDİ
Cepheden ilk zafer haberi saatler sonra geldi, Raco'nun kuzeyindeki Yukarı ve Aşağı Mamalı köyleri YPG'li teröristlerden temizlendi.
RACO'YA GİRİLDİ
Doğan Haber Ajansı, ÖSO unsurlarının Raco belde merkezine girdiğini ve şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriyor.
Kaynak: haberinburada
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