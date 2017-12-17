Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ahmed Osman, 25 bin Türk ve ÖSO askerinin, YPG'nin elindeki Afrin'e operasyon için son hazırlıklarını yaptıklarını açıkladı.

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre Türkiye, Fırat Kalkanı'nda yer alan ÖSO gruplarıyla birlikte Türkiye sınırına yakın olan ve terör örgütü YPG'nin elindeki Afrin kentine operasyon yapmaya hazırlanıyor.

25 BİN ASKER HAZIR BEKLİYOR

10 bin Türk askeri ile 15 bin ÖSO unsuru, Afrin sınırında hazır bekletiliyor. Türk ordusuna bağlı komandolar ile Bordo Bereliler de bölgeye sevk edildi. Sınırda ve İdlib ile Afrin çevresindeki yerlerde de sahra hastaneleri kuruldu.

ÖSO KOMUTANI: EMİR BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan ÖSO'ya bağlı Sultan Murad Tugayları komutanı Ahmed Osman şunları söyledi:

"Suriye'de artık DAEŞ bitmek üzere. Bundan sonra terör örgütü YPG ve Suriye ordusuna karşı savaşacağız. Zaten zaman zaman Menbiç bölgesinde YPG ile savaşıyoruz. Birçok Arap ve Türkmen köyü YPG'nin elinde. Bu yerleri YPG'den kurtarmalıyız. Afrin kentinin YPG'den temizlenmesi gerekiyor. Biz bölgede daima hazırız. Hep bir hazırlık içerisindeyiz. Türkiye ile Afrin operasyonu için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Savaşçılarımız operasyon nedeniyle hazır durumdalar. Emri bekliyorlar."

Kaynak: haberinburada