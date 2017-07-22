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Östersunds Faciasından Sonra Tudor Otelde Havuz Keyfi Yaptı
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Östersunds Faciasından Sonra Tudor Otelde Havuz Keyfi Yaptı

ÖSTERSUNDS FACİASINDAN SONRA TUDOR OTELDE HAVUZ KEYFİ YAPTI

Galatasaray'ın Östersunds maçında yaşadığı kabusun ardından Igor Tudor'un İstanbul'daki bir otelde havuz keyfi yapması dikkat çekti.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Östersunds Faciasından Sonra Tudor Otelde Havuz Keyfi Yaptı(5/10)1

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Avrupa Ligi'ne veda ettikleri maçtan 1 gün sonra İstanbul'da bir otelde görüntülendi.

Fanatik gazetesinin ulaştığı görüntülerde Tudor, yardımcısı Ayhan Akman ile birlikte İstanbul'da bir otelde havuz keyfi yapıyor.

Oldukça neşeli olduğu gözlenen Tudor'un bu hali, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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