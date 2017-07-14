ÖSTERSUNDS - GALATASARAY MAÇI CAPS'LERİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Östersunds'a 2-0 yenilince sosyal medyada caps fırtınası çıktı.
Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde Ostersunds'a yenilmesi sosyal medyada ilginç caps'lerin yapılmasına neden oldu.
Taraftarlar sarı-kırmızılı takıma tepki gösterirken bir kısmı da Sneijder'in takıma dönmesi çağrısında bulundu.
Yapılan caps'lerden bazıları şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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