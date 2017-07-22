ÖSTERSUNDS MAÇINDAN SONRA GALATASARAYLI FUTBOLCULAR WHATSAPP'TA İÇİNİ DÖKTÜ
Galatasaray'da, bu sezon başında bütün futbolcuların yer aldığı bir whatsapp grubu kurulduğu ortaya çıktı. Ve nitekim önceki gece oyuncular bu platformda birbiriyle dertleşti.
Östersunds'a elenerek Avrupa kupalarına veda eden sarı kırmızılı futbolcular, akşam soyunma odasında, gece geç saatlerde ise kurdukları whatsapp grubunda kenetlendi. Maicon, Selçuk'u teselli ederken, Belhanda ve Eren, "Bu bir uyarı. Şampiyon olabiliriz" dedi.
GOMIS HIRSINDAN AĞLADI, MUSLERA KOLTUĞU YUMRUKLADI
Bu dertleşme, maç sonrası soyunma odasında yaşananların devamında geldi. Karşılaşmanın sona ermesiyle odakta yer alan isim ilk olarak Selçuk İnan oldu. Taraftarların protesto ettiği Selçuk soyunma odasında sessiz kalırken, Maicon ise içeri girer girmez, onu teselli etmeye çalıştı. Gomis soyunma odasında hırsından ağlarken, Muslera sinirden oturduğu koltuğu yumrukluyordu. Whatsapp konuşmaları ise şu şekilde oldu…
HERKES İÇİNİ DÖKTÜ
Stattan çıkışta ise whatsapp grubu devreye girdi. Gece geç saatlerde burada mesajlaşmaya başlayan sarı kırmızılı futbolcular adeta birbirlerini ayağa kaldırmaya çalıştı. Soyunma odasında sessiz kalan Belhanda, düşüncelerini whatsapp'a yazdı: "Merak etmeyin, daha iyi olacağız."
GOMIS: BU SONUCUN BAHANESİ YOK
Kaptan Selçuk da, "Beyler ayağa kalkacağız. Bunu hep beraber başaracağız" mesajını gönderdi. Ardından Gomis, arkadaşlarına, "Bu sonucun bahanesi yok. Çok kötü ama bu bize tüm sezon iyi bir ders olacak. Şampiyonluğa kenetleneceğiz" diye seslendi.
EREN: ŞAMPİYON OLABİLİRİZ
Eren Derdiyok da, "Bu sonuç bizi daha çok kenetleyip tüm sezonu etkileyebilir. Şampiyon olabiliriz. Bu maç bize erken bir uyarı olacak, şampiyonluğa ulaşacağız" diye yazdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Selahattin Demirtaş, Necmettin Öğretmeni Katleden Pkk'lıları Lanetledi
- Darbenin Yıl Dönümü İlklere Sahhe Oldu! Namaza Duran Cemaat Hep Bir Ağızdan İstiklal Marşı Okudu
- Trafikte Fenalaşan Sürücünün İmdadına Belediye Başkanı Yetişti
- Cezaevini Merak Edip 'hero' Tişörtü Giydi, Soluğu Gözaltında Aldı!
- Türkiye Genelinde Trafik Denetlemesi: 5 Milyon Tl Ceza Kesildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kudüs'te Sular Durulmuyor! Ölen Filistinlinin Cenazesini İsrail Polisinden Böyle Kaçırdılar
- Polisi Arayıp Kokainim Çalındı İhbarı Yapan Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
- İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
- Dünyanın En Acı İddiası! Carolina Azrailine Üç Dakika Dayanabildi
Bu Haberle İlgili Yorumlar