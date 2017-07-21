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Östersunds Teknik Direktörü: Galatasaray Eşleşmesi Rüya Gibiydi

ÖSTERSUNDS TEKNİK DİREKTÖRÜ: GALATASARAY EŞLEŞMESİ RÜYA GİBİYDİ

Östersunds hocası Graham Potter, G.Saray'ı eledikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'la eşleşmek rüya gibiydi, eleyebildiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Östersunds Teknik Direktörü: Galatasaray Eşleşmesi Rüya Gibiydi(5/10)1

Östersunds Teknik Direktörü Graham Potter, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı elemelerini değerlendirdi.

"RÜYA GİBİ BİR EŞLEŞMEYDİ"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 42 yaşındaki İngiliz teknik adam "Gelişmekte olan bizim gibi bir takım için rüya ve hediye gibi bir eşleşmeydi. Böyle büyük bir takıma karşı oynamak bize gurur verdi. Bu takımı eleyebildiği için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum.

"GALATASARAY'I YENEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUM"

Kendimize güveniyorduk ama Galatasaray'a büyük saygımız vardı. Evimizde Galatasaray'ı yenebileceğimizi biliyordum. Sezon ortasında ve formdayız. Galatasaray ise sezona yeni başladı. Galatasaray haziran ayında kapadı sezonu ve üzerinden çok hafta geçmedi. Bizim kendimize güvenimiz vardı; mert ve başımız dik bir şekilde oynadığımız için turu geçtiğimizi düşünüyorum" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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