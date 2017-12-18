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ÖSYM, YKS'ye Başvuru Ücretini 50 Lira Olarak Belirledi

ÖSYM, YKS'YE BAŞVURU ÜCRETİNİ 50 LİRA OLARAK BELİRLEDİ

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvuru ücretini 50 lira olarak belirledi.

Tarih : 18 Aralık 2017, 18:20
Puan Ver : Ösym, Yks'ye Başvuru Ücretini 50 Lira Olarak Belirledi(9/10)5

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücretini belirledi. Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücreti 50'şer lira oldu.

TYT VE AYT İKİ OTURUM 100 LİRA

Geçen yıl, bir üniversite adayının, YGS oturumu ile LYS'de dil hariç dört oturum için 220 lira ödemesi gerekiyordu.

ÖSYM tarafından belirlenen yeni başvuru ücretleriyle bu yıl TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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