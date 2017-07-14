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ÖSYM'den KPSS Öğretmen Adaylarına

ÖSYM'DEN KPSS ÖĞRETMEN ADAYLARINA "09.45" UYARISI

16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da yapılacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na girecek adaylara, 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : Ösym'den Kpss Öğretmen Adaylarına "09.45" Uyarısı(8/10)4

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na (ÖABT) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.

TWİTTER HESABINDAN HATIRLATMA YAPTI

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, KPSS ÖABT sınavının, pazar günü saat 10.00'da başlayacağı hatırlatıldı.

"09.45'TEN SONRA ADAYLAR SINAV BİNALARINA ALINMAYACAK"

Açıklamada, "Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemi tamamlanacaktır. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır." uyarısına yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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