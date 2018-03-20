ÖTANAZİ UYGULADILAR! DÜNYANIN SON BEYAZ ERKEK GERGEDANI DA ARAMIZDAN AYRILDI
Dünyanın son beyaz erkek gergedanı yaşlılığa bağlı sebeplerle 45 yaşında hayatını kaybetti. Türünün son üyesi olan hayvana ötanazi uygulandı.
Kenya'da bulunan vahşi hayatı koruma vakfı Ol Pejeta, Sudan isimli beyaz gergedanın yaşının getirdiği problemlerden dolayı dün hayatını kaybettiğini açıkladı.
ÇOK ACI ÇEKİNCE ÖTENAZİ UYGULADILAR
Ol Pejeta yaptığı açıklamada Sudan'ın son 24 saat içerisinde geçirdiği hastalıktan dolayı çok açı çektiğini, buna daha fazla dayanamadıkları için ona ötenazi uygulama kararı aldıklarını belirtti.
ÖLÜMÜ YASA BOĞDU
Ol Pejeta'nın genel müdürü, Sudan'ın ölümü hakkında "Ol Pejeta ailesi olarak, Sudan'ın ölümü bizi yasa boğdu. O kendi türü için mükemmel bir elçiydi. Sudan, İnsan ırkının yaptıkları sebebi ile soyları tükenme tehlikesi içinde olan tüm türler için küresel bir farkındalık uyandırdı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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