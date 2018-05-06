Gomis'in Penaltı Kaçırmaya Devam Ediyor
Taha Akgül Üst Üste 6. Kez Avrupa Şampiyonu!
Rusya'yla Vize Kalkıyor Mu? Bakan, Canlı Yayında Duyurup Tarih Verdi
Avrupa'nın En Büyüğü Vakıfbank!
Galatasaray'ın Yıldızı Cezalı Duruma Düştü!
Galatasaray Zorlu Deplasmandan Kayıpsız Döndü!
Otel Basıp Müdürü Yerde Sürüklediler! Dehşet Anı Kamerada
Arsenal, Arsene Wenger'e 5-0'la Veda Etti
Aykut Kocaman'dan İstifa Sinyali!
Ankara'da Sel Mağdurlarının Beklediği Haber Geldi!
Pakistan İçişleri Bakanı'na Suikast Girişimi! Seçim Mitinginde Vuruldu
Neslihan Demir Kariyerini Gözyaşlarıyla Noktaladı
Ümit Özat'tan Flaş İstifa Kararı!
Fetö'cü Seçmen Polemiği! Bahçeli: Belli Adaylara Yönlendiriliyorlar
Süper Ligde Görülmemiş Olay! Formasını Çıkartıp Oyun Alanını Terk Etti
Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Ateş Hattında Bıraktı
Başbakan'dan Chp'yi Karıştıracak Sözler: Böyle Hitap Mı Olur!
Özgecan'ı Andı, 'seçilirsem' Deyip, 'idam' Sinyali Verdi!
Fenerbahçeli Volkan Demirel'den Taraftara Eleştiri!
Erman Toroğlu'ndan Fırat Aydınus'a Olay Sözler: Eski Kaşar

Otel basıp müdürü yerde sürüklediler! Dehşet anı kamerada

OTEL BASIP MÜDÜRÜ YERDE SÜRÜKLEDİLER! DEHŞET ANI KAMERADA

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 5 kişi bastıkları otelin müdürünü yumruklayıp yerde sürükledi. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Otel Basıp Müdürü Yerde Sürüklediler! Dehşet Anı Kamerada(8/10)4

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, otel müdürlüğü yapan Y.K., ilçedeki başka otelin personelinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, Y.K.'yi yumruklayıp, yere düşürerek, kıyafetinden tutup bir süre sürükledi. Saldırı anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

5 KİŞİ OTELE GELİP MÜDÜRLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 26 Nisan günü saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Körliman Mahallesi'nde meydana geldi. Yılgın köyündeki otelde çalışan 5 kişi, Körliman Mahallesi'nde bulunan başka bir otele gelerek, henüz bilinmeyen nedenle Y.K. isimli müdür ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, otel müdürü Y.K.?ye yumruk atmaya başladı.

YERDE SÜRÜKLEDİLER

Saldırgan, yumruk darbesiyle dengesini kaybedip, yere düşen Y.K.'nin başında bekledi. Saldırgan, daha sonra yerde hareketsiz yatan Y.K.'yi kıyafetinden tutup, çekerek, bir süre sürükledi. Otelden ayrılan saldırganlar, bir süre sonra yeniden gelip, camları kırarak, bölgeden uzaklaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, yaralı otel müdürü Y.K. de sağlık görevlilerince ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili eşkalleri belirlenen M.B., İ.Ş., E.G., H.A.Y. ve M.Ş. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın yumruk atıp, yere düşürdüğü, bir süre de başında beklediği otel müdürü Y.K.'yi yerde sürüklediği görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otel  Basıp  Müdürü  Yerde  Sürüklediler  Dehşet  Anı  Kamerada    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER